انت الان تتابع تفاصيل خبر أمريكا تعلّق إرسال معدات طائرات "إف- 35" إلى تركيا والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الاثنين 1 أبريل 2019 09:51 مساءً - أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية تزويد تركيا بمكونات لازمة لطائرات "إف -35" الشبحية؛ بسبب خطط أنقرة لشراء منظومة "إس -400" الروسية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمريكي قوله، مساء الاثنين، إن الولايات المتحدة توقفت عن تزويد تركيا بالمعدات اللازمة لطائرات "إف —35"، بسبب نية أنقرة شراء منظومة صواريخ "إس — 400" الروسية.
ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن واشنطن أبلغت تركيا بأن المنتجات المرتبطة بخطط تسليم "إف-35" لن يتم إرسالها إلى أنقرة بعد الآن.
وقالت الوكالة إن هذا الإجراء يمثل أول خطوة صارمة من الولايات المتحدة الأمريكية تجاه تركيا، بسبب الرفض الأمريكي لصفقة شراء منظومة "إس — 400".
وخلال الأيام الماضية، أخبر مسؤولون أمريكيون نظراءهم الأتراك أن واشنطن لن ترسل إليهم المعدات اللازمة لتسلم مقاتلات "إف — 35"، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أنها حصلت على تلك المعلومات من مصادر على دراية بالموضوع.
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