جهود تثبيت التهدئة مستمرة والوفد المصري يعود لغزة

عاد الوفد الأمني المصري، مساء اليوم الاثنين، إلى قطاع غزة، بعد 24 ساعة من مغادرته وسط حركة دبلوماسية نشطة لتثبيت تفاهمات التهدئة بين الفصائل وإسرائيل.

وقالت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية في تصريحات صحفية: إن الوفد الأمني المصري برئاسة أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية، وصل غزة برفقته أحمد فاروق، وكيل وزارة المخابرات، ومحمد طوسن".





وغادر الوفد، الأحد، قطاع غزة بعد زيارة استمرت 4 أيام للقطاع، تخللتها جولات مكوكية بين تل أبيب وغزة، التقى خلالها قيادة حماس والفصائل الفلسطينية وهيئة مسيرة العودة، وتفقد سير الأحداث في تظاهرة مخيم ملكة شرق غزة السبت الماضي.

وفي وقت سابق من الإثنين، وصل نيكولاي ميلادينوف منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط غزة، والتقى قيادة حماس دون الكشف رسميا عن فحوى المباحثات بين الجانبين.

ونقلت مواقع إخبارية لحماس عن مصادر لم تسمها أن ميلادينوف التقى رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، وبحث معه مساعي تثبيت التهدئة والأوضاع الإنسانية بغزة وقضية الأسرى.

Advertisements

ويواصل وفد أمني مصري جولاته المكوكية بين تل أبيب وغزة لوضع اللمسات الأخيرة على تفاهمات إنسانية مقابل وقف التصعيد على جانبي الحدود مع غزة.





وتسود تقديرات بالتوصل إلى اتفاق تهدئة جديد بين الفصائل الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، بوساطة مصرية، يتم من خلاله التخفيف من قيود الاحتلال المفروضة على قطاع غزة، ويسمح للأمم المتحدة بتنفيذ مشاريع تنموية في القطاع.

وفي وقت سابق أكد نبيل دياب، عضو قيادة حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، التوصل لتوافقات أولية، لكنها بحاجة إلى استكمال بعض التفاصيل قبل الوصول إلى اتفاق نهائي حول التهدئة مع الاحتلال.

وقال دياب لـ"العين الإخبارية" إنها تشمل توسيع مساحة الصيد إلى 15 ميلا قابلة للزيادة، وتسهيل حركة رجال الأعمال وحركة البضائع من وإلى غزة، وإنشاء خزانات للوقود في محطة الكهرباء، وزيادة التشغيل المؤقت عبر الوكالة، وهناك موافقة على بناء محطة تحلية للمياه.

وتأتي زيارات الوفد الأمني المصري بعد جولة تصعيد إسرائيلية ضد قطاع غزة استمرت ٢٤ ساعة، دمرت خلالها إسرائيل مقر هنية.