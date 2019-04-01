الان تتابع رجال أمن يدخلون مقر التلفزيون الرسمي الجزائري والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قالت تقارير إعلامية إن رجال أمن دخلوا قبل قليل، مقر التلفزيون الرسمي الجزائري. وقال مراسل قناة العربية إن تعزيزات أمنية كبيرة في محيط التلفزيون الرسمي وسط العاصمة الجزائر.

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