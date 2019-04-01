أمهات المختطفين اليمنيين يفضحن سلخانات التعذيب في سجون الحوثي .. و يطالبن بإنقاذ أبنائهن

الخليج 365-متابعات

طالبت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين ،اليوم الاثنين، بسرعة إنقاذ أبنائهن المختطفين في الأمن السياسي بالعاصمة صنعاء من قبل ميليشيا الحوثي الإنقلابية.

وقالت الرابطة في بيان :”منذ أسبوعين على التوالي تقوم إدارة السجن بمنع الزيارات عن بعض المختطفين بعد أن منعتها عن جميعهم لمدة أسبوع، كما منعت إدخال الطعام،

والدواء، وقامت بمصادرة جميع ملابسهم وأدواتهم الشخصية، والفرش و

الأغطية ومنعت عن المرضى منهم الأدوية حتى المهدئات”.

وأطلقت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين نداء استغاثة إلى المعنيين

بحماية حقوق الإنسان، وجميع اليمنيين لإنقاذ أبنائهن الذين يتعرضون

للتعذيب والتنكيل داخل سجن الأمن السياسي بصنعاء، والذي تسيطر عليه ميليشيا الحوثي .

ودعت الرابطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء الضغط لإطلاق

سراحهم دون قيد وشرط، مطالبة الصليب الأحمر بزيارة سجن الأمن السياسي واللقاء بالمختطفين والعمل على تمكينهم من حقوقهم الإنسانية الطبيعية.

وسبق أن وجهت الحكومة اليمنية ومنظمات دولية ومحلية العديد من الاتهامات للحوثيين بشأن اختطاف واعتقال أعداد كبيرة من المدنيين المناهضين لهم، وارتكاب انتهاكات بحقهم.