لجنة الكونجرس القضائية تطالب بالاطلاع على النسخة الكاملة من تقرير مولر

يعتزم رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي جيري نادلر، المطالبة بالنسخة الكاملة غير المعدلة من تقرير المستشار الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، في خطوة قد تؤدي إلى تصاعد التوترات بين البيت الأبيض والمدعي العام الأمريكي.

وفي عام 2017، تم تكليف مولر بالتحقيق بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أجريت عام 2016، والتحقق من وجود أي علاقة بين روسيا والحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقام مولر بتسليم تقريره إلى النائب العام ويليام بار الشهر الماضي، وتعهد بتقديم نسخة منقحة خلال أسابيع.

وقال رئيس اللجنة القضائية جيري نادلر في بيان إن "الكونغرس يطلب الحصول على النسخة الكاملة من تقرير المستشار الخاص بدون أي تعديل، فضلاً عن إمكانية الاطلاع على الأدلة السرية".

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وسوف يسمح هذا المقترح، الذي سيتم التصويت عليه داخل اللجنة بعد غد الأربعاء، باحتمال إصدار 5 مذكرات استدعاء بحق دونالد ماجين، وستيفن بانون، وهوب هيكس، وررينس بيربوس، وآن دونالدسون، وجميعهم موظفين سابقين في البيت الأبيض.

ويطالب الديمقراطيون بالكشف عن التقرير الكامل، ويستندون إلى وجود سوابق كثيرة يعود تاريخها إلى عدة عقود مضت بشأن الكشف عن مثل هذه التقارير أمام الرأي العام.

وأوضح بار أن التقرير المؤلف من 400 صفحة، يجري تنقيحه بحيث يتماشي مع اعتبارات قانونية، تتضمن مسائل حساسة تتعلق بجمع المعلومات أو تمس خصوصية أطراف ثالثة ليست لها صلة مباشرة بالقضية.