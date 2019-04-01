الكعبي: هذا هو هدف تميم من الهروب من القمة العربية.. فيديو

قال الخبير العسكري خلفان الكعبي ان هروب امير قطر تميم بن حمد من القمة العربية بهدف لفت الانظار لهروبه وحرفها من القمة .

وكتب الكعبي بتغريدة على حسابه: هروب تميم من القمة بهذا الأسلوب يهدف لصرف الانتباه عن القمة العربية والتركيز على أسلوب هروبة، وهو يعبر بشكل واضح عن ازدراءه للقادة العرب ولأي عمل عربي وبايعاز من اسياده .

وكان التطور اخذ تعليقات بهاتشاج #تميم_يهرب_من_قمه_تونس ركزت على التطور المثير .

وكتب السعودي منذ آل الشيخ مبارك : أي ألم يعيشه عرب قطر وهم يرون من هو على رأس نظام الدوحة يخرج من بين أهلهم متوجهاً بذل ومهانة إلى تركيا البلد التي سالت دماء كرامهم كي تطهر أرضهم منها فأي ألم يعيشه الحر الكريم في قطر !!!".

من جانبه قال المحلل السياسي امجد طه بتغريدة إن "نظام قطر أكد رسمياً خروجه من الأمة العربية.. وأصبحت قطر مجرد محافظة تركية برعاية إيرانية ويحكمها محافظ يبحث عن مجد!! اليوم الأمير تميم تصرف كـ محافظ لا أمير نظام صغير جداً.. وبتصرفه أكد لنا ان الكلمات كانت اكبر منه.".