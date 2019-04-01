نقلت وكالة "رويترز"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة قامت بتعليق توريدات المعدات الخاصة بمقاتلات "أف 35" إلى تركيا، وذلك بسبب عزم أنقرة على إتمام صفقة شراء أنظمة "أس 400" الروسية.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. واشنطن تعلق توريد معدات خاصة بمقاتلات "أف 35" لتركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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