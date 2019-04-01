شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تدعو الهند إلى تحسين العلاقات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (إسلام آباد ) جدد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي رغبة بلاده في تحسين العلاقات مع جارتها مع الهند. جدد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي رغبة بلاده في تحسين العلاقات مع جارتها مع الهند. وأوضح في مؤتمر صحفي عقده اليوم (الاثنين)، في مدينة لاهور، أنه يجب على الهند العودة إلى الحوار لحل كافة الخلافات مع باكستان، مؤكدًا أن الحوار هو الطريق الأمثل والوحيد أمام البلدين.



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