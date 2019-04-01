شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 267 حوثياً بنيران الجيش اليمني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الضالع)

قُتل وأصيب 267 عنصرًا من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، خلال المعارك المستمرة منذ خمسة أيام، شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن.

وذكر موقع " سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، اليوم (الاثنين)، أن قوات الجيش اليمني اشتبكت مع الميليشيا شمالي الضالع حيث أسفرت المواجهات عن مصرع 167 من عناصر الميليشيا، بينهم القيادي المدعو إبراهيم علي قايد الأقرع، وأصيب العشرات علاوة على تدمير دبابة، وعدد من العربات التابعة لها.

وأضاف الموقع أن ميليشيا الحوثي تدفع بمجاميع من الأفارقة للقتال في صفوفها، في عدة جبهات، مستغلة أوضاعهم المعيشية والقانونية في الدخول إلى اليمن.