البابا: لا يجوز لعشاق ميسي "تدنيس المقدسات"

ففي مقابلة مع قناة لاسيكستا الإسبانية، أشاد البابا فرنسيس باللاعب القادم من بلده الأرجنتين لكنه قال إنه لا يجوز وصفه بـ"الرب".
وقال البابا "يعد هذا من الناحية النظرية تدنيسا للمقدسات. لايجوز أن تفعلوا هذا"، وتابع "قد يصفه الناس بالرب بمعنى (نعبدك) لكن الرب وحده هوالجدير بالعبادة".
وأضاف:"عندما تقول إنه (ميسي) إله الكرة في الملعب فهذه طريقة شائعة للتعبير ببلاغة. ومشاهدة ميسي يلعب أمر رائع، لكنه ليس الرب".
ويشتهر البابا فرنسيس بحبه لكرة القدم ،كما أنه عضو في نادي سان لورينزو بمدينة بوينس أيرس.
وسجل ميسي هدفين ومنح برشلونة الفوز على إسبانيول في لقاء قمة كتالونيا يوم السبت ليقترب فريقه بذلك خطوة أخرى من لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
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