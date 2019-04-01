شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل إسكان البرلمان يطالب بقانون موحد لإعلانات الطرق.. ويؤكد: عشوائية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير النقل، بشأن الإعلانات العشوائية على الطرق سواء السريعة أو الطرق الداخلية والتى أصبحت تشوه المنظر العام وتتسبب فى خسارة كبيرة للدولة.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى بيان له اليوم، أن هناك أكثر من جهة مسئولة عن الإعلانات فى مصر سواء تلك التى على الطرق السريعة خارج المدن أو تلك التى توجد داخل الشوارع والقرى، وبداية القضاء على عشوائية الإعلانات لابد من قانون موحد يقضى على هذه الظاهرة التى أصبحت تشوه الشوارع وتتعارض مع المنظر الجمالى.

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وشدد على ضرورة سن تشريع موحد لكافة الإعلانات فى مصر، لأن توحيد جهة الولاية سيكون له دور فعال فى التعامل مع الإعلانات العشوائية، محذرا من انتشار الإعلانات دون ضوابط، مؤكدا أنها تعد من أسباب الحوادث بسب عدم وجود تنسيق فى آلية وضعها، بالإضافة إلى الأموال التى تضيع على الدولة نظير وضع هذه الإعلانات.