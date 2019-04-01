شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. طائرة الأحلام تنطلق فى أولى رحلاتها من القاهرة إلى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، إقلاع طائرة مصر للطيران الجديدة من طراز الدريملاينر B787- رحلة رقم MS620 فى أولي رحلاتها متجهةإلى الكويت. Advertisements جدير بالذكر، أن مصر للطيران، تسلمت نهاية الأسبوع المنقضي، طائرة الأحلام ( بوينج 787-9)، قادمة من مصنع سياتل بأمريكا للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران ضمن صفقة طويلة الأمد لشراء 6 طائرات تعاقدت عليها الشركة من نفس الطراز، في معرض دبي للطيرانعام 2017.

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