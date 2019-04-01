«التايم»: الانتخابات التركية شهدت أعمال عنف بسبب خطابات أردوغان

اليوم الجديد

نشرت مجلة التايم الأمريكية تقريرًا حول الانتخابات البلدية التركية، مؤكدة أنها انتكاسة لأردوغان، حيث استعادت المعارضة سيطرتها على العاصمة أنقرة وحققت خطوات كبيرة في أجزاء أخرى من تركيا.

وقالت المجلة: "وصف أردوغان الانتخابات بأنها معركة من أجل بقاء البلاد، وينظر إليها إلى حد كبير على أنها اختبار لدعمه وسط تباطؤ اقتصادي حاد".

وأضافت التايم: "قام زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليكد أروغلو بتوبيخ يلدريم لإعلانه النصر في إسطنبول، على عجل، وأدعى أن حزبه أصبح الآن يسيطر على تركيا وهي أكبر ثلاث مدن: إسطنبول...