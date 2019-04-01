وزير الطاقة الروسي: العلاقات الثنائية بين موسكو وطهران في تطور مستمر

أكد وزير الطاقة الروسي ​ألكسندر نوفاك​ أن "العلاقات الثنائية بين ​موسكو​ و​طهران​ في تطور مستمر وهناك تعاون وتنسيق بين الجانبين في العديد من المجالات في طليعتها الطاقة"، مؤكدا أن "الرئيسين الروسي والإيراني على اتصال مستمر، وخلال آخر قمة في سوتشي تطرقا إلى قائمة من القضايا ذات الأهمية المشتركة بينها توسيع التعاون الثنائي، في إطار اللجنة الحكومية المشتركة، التي ستنعقد في الـ15 في كانون الثاني القادم.

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