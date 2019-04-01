عرض عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​فادي علامة​ خلال لقائه وزير ​الشباب​ و​الرياضة​ ​محمد فنيش​، مسائل عدة تتعلق بالمخاطر التي يتعرض لها الرياضيون وكيفية تطوير المهارات والاستثمار على الطاقات الشبابية. ولفت علامة الى "أننا بحثنا مع الوزير في آفة نلاحظها في الملاعب اليوم وتتمثل بالموت المفاجىء للرياضيين نتيجة توقف القلب. وطرحنا بعض الأفكار والاقتراحات للحد من هذه الظاهرة."، مشيرا الى "أننا اتفقنا ايضا على خطوة لاحقة تساهم في دعم الشباب و المحافظة على صحتهم وطاقاتهم ومهاراتهم. كما وطرحنا مسالة الاتفاقيات الدولية لمكافحة المنشطات الرياضية بالإضافة إلى موضوع التحكيم الرياضي، وضرورة متابعة كل ما يتصل بالشباب والرياضة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر علامة عرض مع فنيش المخاطر التي يتعرض لها الرياضيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.