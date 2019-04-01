المنخفض الجوّي يبدأ بالانحسار التدريجي اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء

افادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن الحوض الشرقي للمتوسّط لا يزال تحت تأثير المنخفض الجوّي الذي يبدأ بالانحسار التدريجي اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء.
وتوقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئياً الى غائم ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الجبال والداخل، يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد في الفترة الصباحية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر وما فوق، يتحسن الطقس اعتباراً من المساء .
كما توقعت ان يكون طقس الاربعاء غائم جزئيًا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال والداخل، يتوقع تساقط أمطار خفيفة محلية خاصة في المناطق الداخلية والجبلية اعتبارا من بعد الظهر. اما الخميس فيكون قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة. نحذر من تشكل الجليد في ساعات الصباح الاولى على الطرقات الجبلية التي تعلو ١٦٠٠متر وما فوق.
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