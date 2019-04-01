اللواء خير تفقد مكاني الانهيارين بحارة صيدا: سنقوم بوضع دراسة لمعالجة المشكلة

أفاد مراسل "​النشرة​" في صيدا بأن أمين عام ​الهيئة العليا للإغاثة​ ​اللواء محمد خير​ نفقد موقع الانهيار الناجم عن العاصفة الأخيرة في منطقة تعمير ​حارة صيدا​ وموقع الانهيار السابق على مقربة من المكان نفسه وذلك بتوجيهات من رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​.

وعاين اللواء خير مكاني الانهيارين مطلعا على الأضرار الناجمة عنهما تمهيدا لإتخاذ الخطوات التالية على صعيد اعادة ترميم وتأهيل المنطقتين بعد ان يتم اعداد دراسة هندسية لأفضل السبل الكفيلة بذلك.

وخلال الجولة، اجرى خير اتصالاً هاتفيا برئيس ​بلدية حارة صيدا​ ​سميح الزين​ واضعا اياه في صورة الوضع بالنسبة لهاتين المشكلتين وفي ما يمكن اتخاذه من خطوات اولية ولاحقة.

وأوضح خير "أننا استجبنا الى مناشدة أهالي ​مدينة صيدا​ وبصورة خاصة حارة صيدا للحريري للاطلاع على الوضع وبناء عليه اعطانا الحريري توجيهاته لكي نتوجه الى صيدا في أسرع وقت وكما رأيتم نحن منذ يوم أمس بدأنا التحرك على هذا الصعيد واوفدنا قسم الهندسة في الهيئة العليا للإغاثة الى المنطقة واطلع على صورة الوضع على الارض وأتينا نحن اليوم لنرى كيف يمكننا حل الوضع في أسرع وقت ممكن".

وأشار إلى أن "الموقعين في حارة صيدا تعرضا لإنهيارين كبيرين، ونحن لا نريد نحن ان نقطع الناس وسنقوم بجهدنا اكيد بالتعاون مع البلدية ومع الإدارات الرسمية. لكن للأسف وبكل بصراحة كما رايتم أنتم من الخطأ إقامة منزل مثلا تحت الطريق او طريق على "دبش" او حائط من "دبش " اعني ان الإدارات الرسمية، المفروض ان تمنع هذه الأمور من اجل الا نقع في هكذا مشاكل ومآسٍ لان كل ما نراه من مشاكل تعود الى اخطاء من المواطنين وبعض الإدارات".