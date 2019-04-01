وزير الثقافة دعا الى تعميمُ ثقافةِ العودةِ إلى الكتابِ والقراءةِ

لفت ​وزير الثقافة​ ​محمد داوود​، خلال رعايته حفل افتتاح معرض تنوين للكتاب، في ​مدينة صور​ الى "أننا أننا نفتتحُ معرضًا للكتاب في هذا الزمنِ الذي يعاني الكتابُ فيه غربةً كبيرةً عن عالمِنا وأجيالِنا. من هذه الدلالةِ أدخلُ إلى عملِنا في ​وزارة الثقافة​ لأشدِّدَ على الدعمُ المطلقُ للكتابِ والإبداعِ بكافة أشكالِه من خلالِ خطةٍ وطنيةٍ شاملة، نكتشفُ من خلالِها المواهبَ الفنيةَ والأدبيةَ لدى الشبابِ ونعملُ على استثمارِ طاقاتِهم العالية".

وأكد "أننا سنتعاون مع المؤسساتِ الثقافية والمؤلفين وأصحابِ الرؤى لتنظيمِ العملِ الثقافيِ في ​لبنان​ بما يليقُ بمبدعي هذا الوطن وأبنائه المخلصين. التعاونُ مع دُورِ النشرِ والمؤلفين لتنظيمِ الإصدارات التي تصدر، تمهيدًا لرفع مستوى الجودةِ، من خلال مشاريع تحفيز وندوات تُعقدُ في هذا المجال"، داعيا الى "تعميمُ ثقافةِ العودةِ إلى الكتابِ والقراءةِ".

وشدد على "أننا مؤمنون بأرضِنا وخياراتِنا، وجادّون في بنائِها وعمارتِها، من خلال مقاومةٍ شاملةٍ فيها نصيبٌ كبيرٌ للعلمِ والإبداع، إيمانًا منا بهذا الوطن الذي أراده الإمام السيد ​موسى الصدر​ وطنًا نهائيًّا لجميع أبنائه، عربيَّ الانتماءِ والهوية، وطنَ المقاومةِ ووطنَ الممانعة. لن تمنعَنا عن السيرِ في هذا الطريقِ زياراتٌ أو تواقيعُ أو مؤامراتٌ تُحاكُ ضدَّ شعبِنا ووطنِنا"، مشيرا الى "أننا نسهرُ على وطنِنا لبنان، بالعينِ الساهرةِ والحضنِ الدافئ والقلبِ المشتعلِ حبًّا ووفاءً".