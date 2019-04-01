الدفاع الأميركية تعلن تعليق إرسال معدات لطائرات أف-35 إلى تركيا

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "الكونغرس" عن تعليق إرسال معدات لطائرات "أف-35" إلى ​تركيا​. وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء على خلفية تمسك ​السلطات التركية​ بصفقة ​صواريخ​ أس-400 الروسية.

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