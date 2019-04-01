المرشح سامر كبارة يجول على القيادات السياسية في طرابلس

زار المرشح للإنتخابات الفرعية في طرابلس سامر كبارة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي في مكتبه في بيروت، حيث جرى بحث شؤون مدينة طرابلس.
واتفق الطرفان على التعاون لمتابعة انجاز المشاريع المقررة لمدينة طرابلس حتى العام 2022.
وابدى الرئيس ميقاتي استعداده لتقديم المساعدة على مختلف المستويات والمجالات في سبيل انماء طرابلس
كما زار كبارة الوزير السابق اللواء اشرف ريفي في دارته في بيروت حيث اطلعه على برنامجه الهادف الى رفع الحرمان عن طرابلس وتعزيز دورها كعاصمة ثانية للبنان.
كذلك زار النائب محمد كبارة في دارته في طرابلس، حيث أطلعه على خطة عمله التي تهدف لتعزيز دور طرابلس.
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