أمريكا تقرر تعليق إرسال معدات طائرات "إف 35" إلى تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 – (وكالات)

قررت الولايات المتحدة تعليق إرسال معدات لطائرات "إف-35" إلى تركيا، وذلك على خلفية تمسك أنقرة بصفقة صواريخ "إس-400" الروسية، بحسب وكالة رويترز.

كان أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي (من الحزبين الجمهوري والديمقراطي)، قدموا يوم الخميس مشروع قانون يحظر بيع المقاتلات (طراز إف 35) إلى تركيا، إلا في حال ضمان الحكومة الأمريكية أن أنقرة لن تشتري (نظام أس 400) الدفاعي الجوي من روسيا.

وقالت السيناتور الديمقراطي جين شاهين إن "احتمال اطلاع روسيا على الطائرات والتكنولوجيا الأمريكية في إحدى دول الناتو (تركيا)، هو تهديد للأمن القومي والدولي".

وتسعى واشنطن لإقناع تركيا بشراء نظام باتريوت الدفاعي الأمريكي الصنع بدلا من (إس 400) الروسي.