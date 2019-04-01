أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر يرفض الحكومة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (د ب أ)

أعلنت حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الإخواني في الجزائر، اليوم الاثنين، رفضها للحكومة الجديدة التي عينها رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة، أمس الأحد .

وقالت الحركة في بيان لها أعقب اجتماع مكتبها التنفيذي الوطني الأسبوعي اليوم، إنها " ترفض الحكومة التي يقودها نور الدين بدوي، وتعتبرها لا تمثل الشعب الجزائري الذي رفضها بشكل واضح في مختلف مسيرات الحراك الشعبي".

وأشارت الحركة أن " هذه الحكومة فرض قصري للمادة 102 بدون أي أفق للإصلاحات ينبئ عن استمرار الذهنية الأحادية الاستعلائية للنظام السياسي بكل تفاصيله التي أوصلتنا إلى تفكك الدولة وهيمنة عصابات الفساد التي ثار عليها الشعب الجزائري".

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وحمل المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم، قيادة المؤسسة العسكرية التي اقترحت تطبيق المادة 102 مسؤولية ما أسماه " احتمال ضياع فرصة الإصلاحات التي طالب بها الحراك الشعبي لا سيما تغيير الوجوه المرفوضة وضمان الانتقال الديمقراطي الحقيقي الذي تتحقق به المادة السابعة والثامنة من الدستور".

كما عبرت الحركة عن رفضها نقل صراع الأجنحة داخل السلطة إلى الحراك الشعبي وتعتبر ذلك خطرا كبيرا على أمن المواطنين ووحدتهم وعلى استقرار البلد، داعية إلى اعتماد الحوار للاتفاق على الرؤى التي تحقق المصلحة الوطنية وتجسد الإرادة الشعبية والانتقال السياسي السلس دون أي تدخل أجنبي.

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير الماضي احتجاجات شعبية غير مسبوقة للمطالبة بإنهاء حكم بوتفليقة /82 عاما/ ورحيل رموز نظامه.