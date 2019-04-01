الوزير المفوض التجاري لأفريقيا: استثمارات مصر داخل القارة السمراء تتزايد – صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

قال وليد الزمر، الوزير المفوض التجاري للشؤون الإفريقية، إن حجم استثمارات مصر في الدول الأفريقية ازداد بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، خاصة مع وجود بعض الشركات الاستثمارية المصرية أبرزها شركات السويدي والمقاولون العرب.

جاء ذلك خلال الملتقى الأول الذي نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية، اليوم الإثنين، تحت عنوان "أفريقيا الواعدة"، بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، وذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، بحضور الدكتور عصام كردي رئيس جامعة الإسكندرية، وممثلي الجهات التنفيذية والتجارية ذات الصلة بالشؤون الإفريقية.

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وأضاف "الزمر" أن حجم استثمارات شركة السويدي في دول أفريقيا بلغت ٩ ملايين دولار تشمل المواد المُصنعة والخدمات، وذلك نظرًا لتقبل الدول الإفريقية كافة السلع والخدمات في ظل نقص الإمكانيات في بعض دول القارة.

وأشار الوزير المفوض التجاري إلى أن الصعوبات التي تواجه التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا تتمثل في ارتفاع تكلفة النقل، مبينا أن سعر نقل الحاوية إلى أثيوبيا مثلًا يصل إلى ٢٣٠٠ دولار.

وأوضح، أن حجم التجارة بين مصر ودولة كينيا خلال عام 2008 بلغ 550 مليون دولار، خاصة بعد الاتفاق التجاري بين مصر وعدد من دول أفريقيا.