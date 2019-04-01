وزراء الحكومة الجزائرية الجديدة يتسلمون مناصبهم

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (أ ش أ)

تسلم وزراء الحكومة الجزائرية الجديدة اليوم الاثنين مهام مناصبهم من أسلافهم في الحكومة السابقة.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن مراسم التسليم والتسلم جرت بين الوزراء السابقين والجدد، كل في وزارته، على مدار اليوم في سلاسة تامة.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أعلن أمس تشكيل الحكومة الجديدة التي تضم 27 وزيرا برئاسة نور الدين بدوي رئيس الوزراء، بعد استقالة حكومة أحمد أويحيى في 11 مارس الماضي.