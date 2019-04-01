السجن 15 سنة لعريف الشرطة المتهم بقتل فلاح في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

قضت محكمة جنايات بني سويف، بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما، لعريف شرطة، في القضية رقم 2902 جنايات مركز إهناسيا، لاتهامه بقتل شخص خلال مشاجرة بين عائلته وعائلة المجني عليه.

تعود وقائع القضية إلى حدوث مشاجرة أسفرت عن وقوع مصابين ومتوفى في قرية منشأة عبد الصمد التابعة لدائرة مركز إهناسيا بين "طرف أول عائلة علي" ومنهم: "محمد. ر. ق"، فلاح متوفى إثر إصابته بطلق ناري أسفل الإبط الأيسر، وآخرين، و"طرف ثاني عائلة عبد العاطي" ومنهم "م. ع. م"، عريف شرطة، وآخرين، بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، بسبب اصطدام دراجة نارية قيادة أحد أفراد "عائلة علي" بآخر من "عائلة عبد العاطي"، التي ينتمي إليها عريف الشرطة.

تطورت المشادة إلى مشاجرة، أسفر عنها مصرع أحد أفراد "عائلة علي"، وضبط طرفي المشاجرة والأسلحة النارية المستخدمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9550 جنح مركز إهناسيا لسنة 2017.