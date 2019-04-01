الجيش اللبناني يطلق حملة للتوعية من مخاطر الألغام والقنابل العنقودية

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (أ ش أ)

أطلق الجيش اللبناني حملة وطنية واسعة النطاق للتوعية من مخاطر الألغام والقنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة، وذلك لتفادي تعرض المواطنين اللبنانيين لإصابات ناجمة عن انفجار ألغام وقنابل عنقودية وأجسام مشبوهة.

وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني – في بيان لها اليوم – أن هذه الذخائر المذكورة متعددة الأشكال والأحجام، وقد تكون مموهة بطرق مختلفة ومنتشرة عشوائيا في الأراضي اللبنانية التي شهدت أعمالا حربية.

وتضمنت تحذيرات الجيش ضرورة عدم الاقتراب من الأماكن المشبوهة، والالتزام بإرشادات التحذير وعدم نزعها، وعدم لمس الألغام والقنابل العنقودية والأجسام المشبوهة والذخائر غير المنفجرة أو العبث بها.

ويقوم الجيش اللبناني عبر إحدى وحداته المتخصصة والمسماة (المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام) بالعمل على نزع الألغام والقنابل العنقودية والذخائر المتفجرة من الأراضي اللبنانية - خاصة منطقة الجنوب - جراء الحروب الإسرائيلية المتعاقبة على لبنان.