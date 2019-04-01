العماري يتحرك في الكواليس.. ويلتقي بالمتمردين في “البام”

يتحرك إلياس العماري، الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، بشكل لافت في الفترة الأخيرة، موحيا باسترجاعه قوته القديمة، وعودته إلى الحزب.

والتقى العماري، حسب مصادر «أخبار اليوم»، عدة قياديين من حزبه أخيرا، لاسيما أولئك الذين تمردوا على اتفاق الصلح بين أطراف «البام».

ويحاول العماري، وفق بعض من التقوه، أن يزرع فكرة نجاحه في ترميم علاقاته بدوائر القرار ومراكز النفوذ التي كانت تسانده طيلة سنوات، قبل أن تتخلى عنه منذ سنتين.

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وبات إلياس يتردد كثيرا على «فيلا ماندرين» بالرباط، الفضاء الذي كان بمثابة قاعة عمليات لصناعة نخبة «البام»، كما يلتقي شخصيات بارزة في حزبه بالدار البيضاء أيضا.

وأصبحت هذه التحركات تثير تخوف بعض قيادات الحزب من أن يصدقها الناس.