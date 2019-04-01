أعلن بيان للرئاسة الجزائرية، نقلته وسائل الاعلام الرسمية، اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيستقيل قبل 28 أبريل، تاريخ انتهاء ولايته الرئاسية.
وجاء في البيان أن بوتفليقة سيقوم بـ “إصدار قرارات هامة طبقا للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرارية سير الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيعلن فيه استقالته”، موضحا أن “استقالة رئيس الجمهورية ستتم قبل نهاية عهدته الانتخابية في يوم الأحد 28 أبريل 2019”.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. بوتفليقة سيعلن استقالته قبل انتهاء ولايته الرئاسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.