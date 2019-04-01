عاجل.. بوتفليقة سيعلن استقالته قبل انتهاء ولايته الرئاسية

أعلن بيان للرئاسة الجزائرية، نقلته وسائل الاعلام الرسمية، اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيستقيل قبل 28 أبريل، تاريخ انتهاء ولايته الرئاسية.

وجاء في البيان أن بوتفليقة سيقوم بـ “إصدار قرارات هامة طبقا للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرارية سير الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيعلن فيه استقالته”، موضحا أن “استقالة رئيس الجمهورية ستتم قبل نهاية عهدته الانتخابية في يوم الأحد 28 أبريل 2019”.