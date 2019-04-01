أمانة “البيجيدي” تحسم اليوم في الموقف من “فرنسة” التعليم.. ومصدر من الحزب: الجمرة بين أيدينا

بعد ساعات من النقاش بين برلمانيي فريق العدالة والتنمية، وأمينهم العام سعد الدين العثماني، خلص اجتماع صباح اليوم بمقر الحزب المركزي بالرباط، إلى رفع الموضوع للأمانة العامة التي ستُعقد مساء اليوم لتتخذ الموقف النهائي، بخصوص مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، وما يتعلق بلغة التدريس.

مصدر برلماني، حضر اللقاء، رجح أن تدعو الأمانة العامة للحزب، الفريق البرلماني وأجهزته المسيرة، إلى البحث عن توافق جديد مع الفرق البرلمانية، من أجل صيغة “تحفظ ماء وجه الحزب”، وتوقع أن “يهيأ العثماني ظروف قبول الحكومة تعديلات جديدة تضع حدا للخلاف”.

وأضاف، “النقاش كان قويا في الكثير من الأحيان، وعبر الأمين العام للحزب سعد الدين العثاني عن ترحيبه بكل الآراء، على أن يعود القرار النهائي لقيادة الحزب”.

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وأوضح المصدر أنه، “في السابق كنا نتخذ الموقف داخل الفريق، لكن اليوم وبعدما توصل رئيس الفريق إلى أقصى ما يمكن أن يتفاوض عليه، لابد من قرار تتخذه قيادة الحزب”، مؤكدا أن هناك “مجال متاح لتعديل المادة الخلافية التي تتعلق بلغة التدريس”.

وبخصوص موقف سعد الدين العثماني من الخروج الأخير لعبد الاله ابن كيران، والذي دعا برلمانيي الحزب إلى رفض مشروع القانون الإطار، أوضح المصدر أن العثماني قال إن “الإخوان أحرار في التعبير عن مواقفهم، والقرار النهائي ستتخذه المؤسسات”.

يذكر أنه كان مقررا أن تجتمع لجنة التعليم والثقافة اليوم الإثنين للتصويت على التعديلات وإقرار مشروع القانون داخل اللجنة، قبل أن يتأجل الاجتماع إلى يوم الغد.