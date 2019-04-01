"مراسلون بلا حدود" تدين ملاحقة باكستان لصحافيين انتقدوا بن سلمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استهجنت منظمة "مراسلون بلا حدود" العالمية، اليوم الإثنين، خطوة السلطات الباكستانية بفتح تحقيق ضد ستة صحافيين انتقدوا زيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى بلادهم، عبر نشر صور على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، للصحافي جمال خاشقجي الذي اُغتيل في قنصلية بلاده في إسطنبول العام الماضي.

وقالت المنظمة في بيان إنها تعرب عن "استهجانها لهذا العمل الترهيبي الجديد"، في إشارة إلى "تصرفات مماثلة سابقة من قبل الشرطة الباكستانية بحق صحافيين معارضين".

وصدر أمر التحقيق بحق الصحافيين الستة في الثالث عشر من آذار/ مارس الماضي، من قبل قسم الجريمة الإلكترونية في وكالة التحقيق الفدرالية المرتبطة بوزارة الداخلية الباكستانية. وقد تسرب هذا الأمر إلى العديد من وسائل الإعلام الباكستانية والى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأورد أمر التحقيق المآخذ على الصحافيين الستة وهي "القيام بحملة هادفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي" خلال زيارة بن سلمان لباكستان في شباط/ فبراير الماضي "توجه رسالة تخلو من الاحترام" للضيف.

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وبحسب منظمة "مراسلون بلا حدود" فإن ما قام به الصحافيون اقتصر على "نشر صور لجمال خاشقجي بشكل متكرر خلال زيارة ولي العهد".

وغرد مرتضى سولاندي أحد الصحافيين المستهدفين بالتحقيق على "تويتر" كاتبا" إن لدى حكومة عمران خان المعيبة مشكلة في حال نشر صورة للصحافي المغتال جمال خاشقجي، وتعتبر الأمر انتهاكا للقانون".

وجاءت زيارة محمد بن سلمان بعد خمسة أشهر من اغتيال خاشقجي في مقر القنصلية السعودية في إسطنبول على أيدي عناصر أمنية سعودية رجحت وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه"، أنهم نفذوا الجريمة بأمر من بن سلمان.

وكان ولي العهد السعودي وقع خلال زيارته لباكستان عقودا بنحو عشرين مليار دولار.