إقامة فنية في الأردن



القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة تعلن Pro Helvetia عن فرص أمام الفنانين من الأردن ولبنان ومصر وتونس وسويسرا لتقديم طلب لبرنامج إقامة بحثية ممول بالكامل بهدف التفكير في مشروعات جديدة، وفتح مجال للتعاون الثقافي بين سويسرا والوطن العربي، بالإضافة إلى إنشاء شبكة علاقات فنية. شروط التقديم Advertisements مهارات لغوية عالية في إحدى اللغات التالية: الإنجليزية أو الألمانية أو الفرنسية. تقديم عرض لمشروع تبادل ثقافي، وله القدرة على الاستمرار. يجب أن يمتلك المشارك/ة ملف فني وأن ت/يتمتع بصدى لدى الأوساط الفنية العالمية. آخر موعد للتقديم: متاح طوال العام. للمزيد من المعلومات، اضغطوا هنا.

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