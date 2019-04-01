فرصة عمل لدى الحدث في رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن الفرصة

مجموعة الحدث هي شركة اتصالات استراتيجية إقليمية لها وجود في فلسطين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. يقدمون خدمات شاملة في مجالات الاتصالات التجارية والعلاقات العامة والوسائط الرقمية والاجتماعية لمجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك الهيئات الحكومية والشركات متعددة الجنسيات، في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

تسعى HADATH International Group - Palestine إلى إنشاء محتوى عربي محترف، قادر على تطوير محتوى استراتيجي مقنع بالتنسيق الوثيق مع فريق العلاقات العامة في فلسطين.

المسؤوليات الأساسية

كتابة وتحرير البيانات الصحفية والمدونات والخطب ومقالات الرأي والرسائل الرئيسة ونقاط الحوار ونصوص الفيديو. بحث وإنشاء محتوى للوسائط الرقمية والاجتماعية وكذلك العروض التقديمية والرسوم البيانية. البحث وكتابة وتحرير المنشورات الداخلية أو الخارجية، والأوراق البيضاء، والكتيبات وغيرها من المواد الجانبية. توفير دعم الكتابة والتدقيق اللغوي لمحتوى الرسومات. ضمان توافق المواد مع خطط الاتصال وبما يتوافق مع معايير الشركة وإرشادات الأسلوب. إنتاج المحتوى بالتعاون مع إدارة الحساب والفرق الإبداعية.

المؤهلات والمهارات المطلوبة

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درجة بكالوريوس في الأدب العربي أو الإعلام أو الاتصال أو الحقول ذات الصلة. خبرة لا تقل عن خمس سنوات في الكتابة والصحافة والتسويق والاتصالات أو العلاقات العامة. القدرة الكتابية ممتازة. مهارات الاتصال الشخصية ممتازة. القدرة على القيام بمهام متعددة والعمل بكفاءة تحت الضغط والمواعيد النهائية. فهم متين لوسائل الإعلام والعلاقات العامة. اللغة الثانية: اللغة الإنجليزية. خبرة عمل في الخارج.

للتقديم يرجى إرسال السيرة الذاتية [email protected]

آخر موعد للتقديم: 11 نيسان (أبريل) 2019.

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