فرص تطوع ممولة بالكامل لتدريس اللغات في مصر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة مؤسسة AIESEC تفتح المجال لمن يريدون التطوع، بتعليم اللغات للاجئين المقيمين في مصر. الشروط - امتلاك خلفية سابقة في مجال الموارد البشرية أو التعليم (يفضل امتلاكها لكنها غير مطلوبة). - اللغات: الإنجليزية والإيطالية. Advertisements - تعليم ثانوي، بكالوريوس، ماجستير أو درجة الزمالة. - القدرة على إدارة الوقت، وامتلاك مهارات في الموارد البشرية، والقدرة على تعليم لغة. آخر موعد للتقديم، 08 تمّوز (يوليو) 2019. للمزيد من المعلومات، اضغطوا هنا.

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