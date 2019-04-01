فرصة لتدريس اللغة العربيّة للأطفال في الصين



القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة AIESEC تبحث عن مدرسي ومدرسات لغة عربيّة لفترة قصيرة الأجل في مدينة تشنغدو بالصين. سيتم تنفيذ التدريب خلال فترة 13 أسبوعًا، من الساعة 8:00 وحتى 17:00. الواجبات والأنشطة - تعليم الأطفال من سن 3-6 سنوات حول اللغة الإنجليزية. - مساعد الأطفال للتعرف على الثقافة الأجنبية. - العمل في 3 رياض أطفال مختلفة. الشروط - خبرة في مجال التعليم. Advertisements - مهارات في التخطيط ومعرفة باستخدام الكمبيوتر. - إجادة اللغة الإنجليزية والعربيّة. - مستويات الدراسة: بكالوريوس أو ماجستير. التمويل ستوفر الفرصة راتب 5000 يوان صيني شهريًا. آخر موعد للتقديم، 28 أيار (مايو) 2019. للمزيد من المعلومات والتقديم، اضغطوا هنا.

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