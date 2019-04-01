مجد الكروم: إصابة شاب إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب بجروح متفاوتة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في الحي الغربي ببلدة مجد الكروم، مساء اليوم، الإثنين.

وبحسب التفاصيل، فإنه جرى استهداف الشاب خلال تواجده في ساحة منزله.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

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وشهدت مجد الكروم في الآونة الأخيرة تزايدا في آفة العنف وجرائم إطلاق النار التي استهدفت منازل ومؤسسات عامة وخاصة.

وأعرب المواطنون عن استنكارهم نتيجة عدم شعورهم بالأمن والأمان، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها.