القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب بجروح متفاوتة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في الحي الغربي ببلدة مجد الكروم، مساء اليوم، الإثنين.
وبحسب التفاصيل، فإنه جرى استهداف الشاب خلال تواجده في ساحة منزله.
وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج.
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.
وشهدت مجد الكروم في الآونة الأخيرة تزايدا في آفة العنف وجرائم إطلاق النار التي استهدفت منازل ومؤسسات عامة وخاصة.
وأعرب المواطنون عن استنكارهم نتيجة عدم شعورهم بالأمن والأمان، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها.
كانت هذه تفاصيل خبر مجد الكروم: إصابة شاب إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.