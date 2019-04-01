انت الان تتابع تفاصيل خبر حزب أردوغان يكسب في تركيا.. والطعون ستحسم بأبرز معاقله والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 1 أبريل 2019 08:59 مساءً - كشفت النتائج الأولية للانتخابات المحلية التركية في مدينة إسطنبول، فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو بمنصب رئيس البلدية بنسبة 48,79%.

لكن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية علي إحسان يافووز، أكد في تصريح نقلته وكالة "الأناضول" الرسمية، أن أكثر من 17 ألف من أصوات حزبه في 309 صناديق أعطيت لأحزاب أخرى.

في المقابل حصل منافسه مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلديريم على 48,51%، وذلك بعد فرز أصوات 100% من صناديق الاقتراع.

ومن المنتظر أن يعلن عن نتائج الطعن في النتيجة "القريبة جداً والمثيرة" بعد قرابة أسبوع، وإذا ما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات فوز إمام أوغلو فسينهي بذلك حقبة تزعم حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبلدية إسطنبول والتي استمرت منذ العام 2002 حتى هذه الانتخابات.

وسيطر التضارب على النتائج الأولية لانتخابات البلديات التركية، خاصة بمدينة إسطنبول، في ظل تصدّر حزب العدالة والتنمية الحاكم في عموم ولايات البلاد.

وأعلنت رئاسة اللجنة العليا للانتخابات، في مؤتمر صحفي صباح اليوم، تقدم مرشح حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، وأضافت أنه "تم حتى الآن فرز أصوات 31.120 صندوقاً في إسطنبول، لكن 84 صندوقاً لم تفرز بسبب الاعتراض التي بدأت اليوم".

وأوضحت اللجنة أن النتائج "تشير إلى حصول إمام أوغلو على 4.159.650 صوتاً، مقابل 4.131.761 صوتاً لمرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدرم.

تقدّم "العدالة والتنمية" في عموم البلاد

وأظهرت نتائج غير رسمية في عموم تركيا، فوز "تحالف الشعب" الذي شكّله حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية، بـ51.74% من أصوات الناخبين، مقابل 37.64% لـ"تحالف الأمة" الذي يضم حزب الشعب الجمهوري وحزب "إيي" (الجيد).

وحسب معطيات لوكالة "الأناضول" الرسمية، فإن الحزب الحاكم فاز بـ44.95% من إجمالي البلديات، في حين فاز حزب الشعب الجمهوري المعارض بـ30.25%، وحزب "إيي" المعارض بـ7.39%، وحزب الحركة القومية بـ6.80%.

في حين فاز حزب الشعوب الديمقراطي (ذو غالبية كردية) بـ4.01%، وحصدت الأحزاب الأخرى 6.60%، وفق النتائج غير الرسمية.

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و"العدالة والتنمية" حصل على 778 بلدية، و"الشعب الجمهوري" على 242 بلدية، و"الحركة القومية" على 236 بلدية، و"الشعوب الديمقراطي" على 63 بلدية، و"إيي" على 22 بلدية، والأحزاب الأخرى على 42 بلدية.

لم تحسم بعد

وكشف رئيس فرع حزب العدالة والتنمية في إسطنبول، بيرم شان أوجاق، أن حزبه فاز ببلدية المدينة بفارق 3870 صوتاً أمام حزب الشعب الجمهوري المعارض.

وفي تصريح للصحفيين بإسطنبول، أشار شان أوجاق إلى استكمال حزبه إدخال جميع البيانات المتعلقة بالانتخابات في المدينة، وفق نظامه الخاص.

وأكّد أن هناك نحو 290 ألف صوت باطل، وأن معظم هذه الأصوات كانت لحزبه، مؤكداً أنه سيقدم طعناً بشأنها.

وجاء تصريح شان أوجاق عقب كلمة لمرشح حزب الشعب الجمهوري لرئاسة بلدية إسطنبول، إمام أوغلو، قال فيها إنه تفوق على منافسه مرشح "العدالة والتنمية"، بن علي يلدريم، بـ27.919 ألف صوت.

وذكرت "الأناضول" أن الحديث يدور حول إعادة فحص أصوات سُجلت على أنها "باطلة" في مدن إسطنبول، وأنقرة، وإغدير، وذلك بعد الطعن عليها أمام الهيئة العليا للانتخابات.

وبناء على الطعون التي ستقدمها الأحزاب، فإنه من المنتظر إعادة تقييم تلك الأصوات "الباطلة" المرتفعة نسبياً في المناطق الانتخابية التي يظهر فيها الفارق ضئيلاً بين المرشحين.

وأعلن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا فاتح شاهين، أنهم رصدوا أصواتاً باطلة ومخالفات في عدد من صناديق الانتخابات بالعاصمة أنقرة، وسيتقدمون بالطعن.

وبحسب الصناديق التي فُرزت، فإن 43.651.815 شخصاً أدلوا بأصواتهم، من أصل 57.093.410 ناخبين في عموم البلاد، وبلغت نسبة المشاركة 83.99%، في حين بلغت نسبة الأصوات "الباطلة" 3.2%.