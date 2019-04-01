انت الان تتابع تفاصيل خبر العدالة والتنمية: أكثر من 17 ألف صوت سُجّل لغيرنا بإسطنبول والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 1 أبريل 2019 08:59 مساءً - قال علي إحسان يافوز، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، اليوم الاثنين، إنّ 17 ألفاً و410 أصوات في 309 صندوق اقتراع في انتخابات المحلية، يجب أن تكون للعدالة والتنمية سُجلت أنها لأحزاب آخر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي قدم عبره إحسان يافوز تقييمات حزب العدالة والتنمية الحاكم لنتائج الانتخابات المحلية في مدينة اسطنبول.

واليوم الاثنين، عرض رئيس اللجنة العليا للانتخابات، سعدي غوفن، نتائج الانتخابات البلدية غير النهائية في مدينة إسطنبول بعد فرز 31 ألفاً و120 من الصناديق الانتخابية.

وأعلنت رئاسة اللجنة العليا للانتخابات، في مؤتمر صحفي صباح اليوم، تقدم مرشح حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، مضيفة أنّ 84 صندوقاً لم تفرز بسبب الاعتراض التي بدأت اليوم".

وأوضحت اللجنة أن النتائج تشير إلى حصول إمام أوغلو على 4.159.650 صوتاً، مقابل 4.131.761 صوتاً لمرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدرم.

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وذكرت "الأناضول" أن الحديث يدور حول إعادة فحص أصوات سُجلت على أنها "باطلة" في مدن إسطنبول، وأنقرة، وإغدير، وذلك بعد الطعن عليها أمام الهيئة العليا للانتخابات.

وبناء على الطعون التي ستقدمها الأحزاب، فإنه من المنتظر إعادة تقييم تلك الأصوات "الباطلة" المرتفعة نسبياً في المناطق الانتخابية التي يظهر فيها الفارق ضئيلاً بين المرشحين.

وأعلن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الحاكم، فاتح شاهين، أنهم رصدوا أصواتاً باطلة ومخالفات في عدد من صناديق الانتخابات بالعاصمة أنقرة، وسيتقدمون بالطعن.

وبحسب الصناديق التي فُرزت، فإن 43.651.815 شخصاً أدلوا بأصواتهم، من أصل 57.093.410 ناخبين في عموم البلاد، وبلغت نسبة المشاركة 83.99%، في حين بلغت نسبة الأصوات "الباطلة" 3.2%.