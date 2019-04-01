شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الجزائرية: «بوتفليقة» يتقدم باستقالته قبل 28 أبريل الجاري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت الرئاسة الجزائرية، في بيان مساء اليوم الاثنين، أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سيقدم استقالته قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة في 28 أبريل 2019.

وأكد البيان الذي نشرته “وكالة الأنباء الجزائرية” أنه بعد تعيينه للحكومة الجديدة، يوم 31 مارس 2019، سيتولى رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة، إصدار قرارات مهمة طبقاً للأحكام الدستورية، يقصد بها ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية، التي ستنطلق اعتباراً من التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته.