شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد والتخطيط يجري مباحثات مع المسؤولين الماليزيين والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- كوالالمبور - سعد آل حسين
استقبلت نائبة رئيس الوزراء الماليزي داتوء سري وان عزيزة اليوم في مكتبها في بوتراجايا معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري وسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود قطان والوفد المرافق لمعاليه. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين
كما التقى معالي التويجري كل من وزير التجارة الداخلية وشئون المستهلك الماليزي ومعالي وزير المالية داتوء ليك جوان .وجرى خلال اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها
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