شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الجزائرية: بوتفليقة سيستقيل قبل 28 إبريل الجاري والان نبدء بالتفاصيل
وسيقوم الرئيس الجزائري وفق نفس البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الجزائرية بإصدار قرارات وصفت بالهمة قبل استقالته لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي تبدأ اعتبارًا من تاريخ استقالته.
وقرر الرئيس الجزائري أمس تعيين حكومة جديدة يفترض دستوريًا أن تدير الحياة السياسية خلال الفترة الانتقالية التي تتواصل حوالي ثلاثة أشهر يتم خلالها انتخاب رئيس جديد للبلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة الجزائرية: بوتفليقة سيستقيل قبل 28 إبريل الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.