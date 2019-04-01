شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الجزائرية: بوتفليقة سيستقيل قبل 28 إبريل الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أكد بيان للرئاسة الجزائرية اليوم أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سيقدم استقالته قبل نهاية عهدته الانتخابية التي تكون في الثامن والعشرين من أبريل الحالي.

وسيقوم الرئيس الجزائري وفق نفس البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الجزائرية بإصدار قرارات وصفت بالهمة قبل استقالته لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي تبدأ اعتبارًا من تاريخ استقالته.

وقرر الرئيس الجزائري أمس تعيين حكومة جديدة يفترض دستوريًا أن تدير الحياة السياسية خلال الفترة الانتقالية التي تتواصل حوالي ثلاثة أشهر يتم خلالها انتخاب رئيس جديد للبلاد.