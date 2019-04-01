شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي يبحث نتائج القمة العربية مع غوتيريس والان نبدء بالتفاصيل
وتركز اللقاء على التعاون بين تونس ومنظمات الامم المتحدة وملف الحل السياسي في ليبيا ونتائج اجتماع القمة العربية في تونس .
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التونسي يبحث نتائج القمة العربية مع غوتيريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.