شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي يبحث نتائج القمة العربية مع غوتيريس والان نبدء بالتفاصيل

التقى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم امين عام الامم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي يزور تونس حاليًا. وتركز اللقاء على التعاون بين تونس ومنظمات الامم المتحدة وملف الحل السياسي في ليبيا ونتائج اجتماع القمة العربية في تونس .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التونسي يبحث نتائج القمة العربية مع غوتيريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.