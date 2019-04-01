شركات طيران أمريكية تتعرض لتوقف مفاجئ في أنظمتها الإلكترونية

الخليج 365/ بغداداعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أن شركات الطيران الأمريكية تعرضت لتوقف أنظمة الكمبيوتر، اليوم الاثنين، بسبب مشاكل في أحد البرامج.

وقالت شركة "ساوثويست إيرلاينز"، على "تويتر"، إنها تلقت رسالة تفيد بأن المشكلة قد تم حلها بالفعل وأن الأنظمة ستتم نسخها احتياطيا قريبا.

وفي وقت سابق، أبلغت شركات الطيران عن مشاكل من خلال حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قالت شركة الخطوط الجوية المتحدة إنها غير قادرة على العمل نتيجة لذلك.



وقالت شركة الطيران الأمريكية "1 U S"، إن المشكلة أثرت على شركات النقل الإقليمية في جميع أنحاء البلاد.