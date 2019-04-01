قتيلان بتبادل القصف بين باكستان والهند على حدود كشمير

الخليج 365/ بغدادأسفر تبادل الهند وباكستان إطلاق النار عبر الحدود في كشمير، عن مقتل طفلة وجندي في جولة جديدة من العنف تشهدها المنطقة الجبلية بين البلدين.

ولقيت طفلة (تبلغ من العمر 5 أعوام) حتفها بعدما سقطت قذيفة هاون قرب منزلها في منطقة بونش، الواقعة في الجانب الهندي من الحدود، فيما أفاد متحدث باسم قوة أمن الحدود الهندية، أن "أحد عناصرها قتل وأصيب ثلاثة بجروح في القصف".



من جهته، أكد المتحدث العسكري الهندي العقيد ديفيندير أناند، أن قوات بلاده ردت بالقصف عبر الحدود القائمة بحكم الأمر الواقع، بعدما بدأت باكستان قصف المنطقة صباحا.