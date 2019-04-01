تميم بن حمد.. أمير الهروب

" frameborder="0"> " frameborder="0"> القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حضر مغصوبا على أمره.. مندوبا عن تركيا وإيران وعندما حاصرته كلمات الزعماء العرب في القمة الثلاثين بتونس فر هاربا.. كعادته. أمير قطر، وإن شئت فقل "أمير الهروب".. ما إن بدأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط كلمته حتى انسحب خلسة دون أن تصدر إمارته بيانا يفسر الواقعة.

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