انت الان تتابع بعد خسارة أنقرة.. صفعة جديدة تنتظر أردوغان بإسطنبول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

انتخابات تركيا

قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا سعدي جوفن، اليوم الإثنين، إن عمليات فرز الأصوات تشير إلى تقدم مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض في إسطنبول، أكبر المدن التركية، على مرشح حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، العدالة والتنمية. وأضاف جوفن في تصريحات للصحفيين، أن أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري حصل على 4159650 صوتا مقابل 4131761 صوتا حصل عليها بن علي يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية. وتعرض "أردوغان" لانتكاسة كبيرة بخسارة حزبه الحاكم السيطرة على العاصمة أنقرة للمرة الأولى في انتخابات محلية، وبدا أنه يقر بالهزيمة في إسطنبول أكبر مدن البلاد.

وهيمن أردوغان على المشهد السياسي التركي منذ وصوله إلى السلطة قبل 16 عاما وحكم البلاد بقبضة حديدية. ونظم حملات انتخابية دون كلل على مدى شهرين قبل تصويت يوم أمس الأحد الذي وصفه بأنه "مسألة بقاء" بالنسبة لتركيا. من جانبه، قال زعيم المعارضة كمال قليجدار أوغلو "صوت الشعب لصالح الديمقراطية، لقد اختاروا الديمقراطية".