الطائرات الحربية التركية تدمر اهدافا لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق

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صورة أرشيفية شنت طائرات حربية تركية اليوم الاثنين ، غارات على أهداف لحزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) شمال العراقي، وفقا لوزارة الدفاع الوطني التركية. وقالت الوزارة في صحفتها على موقع تويتر "العمليات الجوية التي تم شنها اليوم الاثنين ضربت اهدافا إرهابية في مناطق افاسين وبوسيان وهاكورك".

واضافت " تم خلال هذه الغارات تدمير مواقع أسلحة و ملاجئ ومستودعات ذخيرة يستخدمها إرهابيو حزب العمال الكردستاني".

يشار إلى أن تركيا تشن بشكل متكرر هجمات تستهدف مواقع لحزب العمال الكردستاني في جنوب شرقي البلاد شمالي العراق.

ومنذ قيام الحزب بشن هجمات قبل أكثر من 30 عامًا ضد تركيا ، لقى 40 ألف شخص حتفهم ، بمن فيهم العديد من النساء والأطفال.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الحزب كمنظمة إرهابية.

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