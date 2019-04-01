مرشح حزب العدالة والتنمية في أنقرة يقول الآلاف من صناديق الاقتراع بها أخطاء

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موظفون يفرزون الأصوات في مركز اقتراع في اسطنبول قال مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا للانتخابات المحلية في أنقرة اليوم الاثنين إنه كانت هناك أخطاء "واضحة للغاية" في الآلاف من صناديق الاقتراع في العاصمة بعدما ضمن منافسه المعارض الفوز هناك أمس الأحد. وأضاف المرشح محمد أوزهاسكي أن السبب في الطعن الذي قدمه حزبه على النتائج في أنقرة هو التمسك بالعدالة وليس نابعا من عقلية "لا بد أن نفوز".

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