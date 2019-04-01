رئيس بلدية أنقرة الجديد يهنئ الشعب التركي بنتائج الانتخابات

هنأ الفائز برئاسة بلدية أنقرة عن حزب الشعب الجمهوري، منصور ياواش، سكان العاصمة وإسطنبول وعموم تركيا بمناسبة نتائج الانتخابات المحلية التي أجريت الأحد.

وقال ياواش في تصريحات صحفية خلال مغادرته منزله، تعليقا على نتائج الانتخابات المحلية التي أجريت أمس، "أهنئ أنقرة وإسطنبول وبلادنا. سيعم تركيا الرخاء بعد الآن بإذن الله".

والتقط ياواش صورا مع جيرانه في المبنى الذي يسكن فيه، وانتقل بعدها إلى مركز الاتصالات الانتخابي، حيث قوبل بهتافات داعمة له.

ووفق المعطيات المتاحة حصل منصور ياواش مرشح حزب الشعب الجمهوري لرئاسة بلدية أنقرة على مليون و523 ألفا و819 صوتا، بنسبة 50.62%، بينما حصل منافسه مرشح العدالة والتنمية محمد أوزهسكي، على مليون و420 ألفا و855 صوتا بنسبة 47.20%.