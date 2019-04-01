عاجل: الرئاسة الجزائرية تعلن عن موعد استقالة بوتفليقة

أعلنت الرئاسة الجزائرية مساء اليوم الاثنين عن موعد استقالة الرئيس الجزائري بتوفليقة.
وذكرت الرئاسة أن بوتفليقة سيقدم استقالته قبل 28 أبريل الجاري.
وفي سياق متصل أعلنت وسائل إعلام محلية، الإثنين، أن القيادة العليا للجيش الجزائري هي من أمرت بفتح تحقيقات الفساد، وأن أمر منع السفر الذي أصدرته النيابة العامة الجزائرية يتضمن 12 شخصاً.
يأتي هذا بعد أن قالت وسائل إعلام محلية أخرى، في وقت سابق، إن النيابة العامة الجزائرية بدأت التحقيق مع 7 رجال أعمال بتهم فساد، وتمت مصادرة جوازات سفرهم.
وأصدر القضاء الجزائري الإثنين، أوامر إلى الجهات الأمنية لمباشرة تحقيقات مع رجال أعمال مقربين من الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة وشقيقه ومستشاره الخاص بتهم "الفساد وتهريب أموال نحو الخارج"، وقررت منعهم من مغادرة البلاد وسحب جوازات سفرهم لمدة شهر كامل
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