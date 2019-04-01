شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. رئيس الجزائر سيستقيل قبل انتهاء ولايته والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الوكالات (الجزائر)

أعلن بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية نقلته وسائل الاعلام الرسمية، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيستقيل قبل 28 أبريل، تاريخ انتهاء ولايته الرئاسية.

وجاء في البيان أن بوتفليقة سيقوم بـ«إصدار قرارات هامة طبقاً للأحكام الدستورية، بقصد ضمان استمرارية سير الدولة أثناء الفترة الانتقالية، التي ستنطلق اعتباراً من التاريخ الذي سيعلن فيه استقالته»، موضحاً أن «استقالة رئيس الجمهورية ستتم قبل نهاية عهدته الانتخابية في يوم الأحد 28 أبريل 2019».

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وكان تلفزيون النهار (الخاص) قد ذكر أن بوتفليقة قد يستقيل هذا الأسبوع، بعد احتجاجات حاشدة وضغوط من الجيش لإنهاء حكمه المستمر منذ 20 عاماً.

كما ذكر التلفزيون أن السلطات الجزائرية صادرت جوازات سفر سبعة من رجال الأعمال في إطار تحقيق يتعلق بتهم فساد.

وقد أعلنت النيابة العامة بالجزائر العاصمة اليوم (الاثنين) أنها فتحت تحقيقات «في قضايا فساد»، وبأن وكيل الجمهورية أصدر أوامر بمنع «مجموعة من الاشخاص» من مغادرة الجزائر دون أن يتم ذكر أسماء الأشخاص المعنيين بهذا الإجراء.